De Luca: "I cacicchi a Roma distribuiscono candidature ma non guardano i fatti" Il governatore: "Terra dei fuochi? Fatti antecedenti al 2013. Noi costruiamo ospedali"

"Avete sentito parlare di elezioni ma non avete sentito qualcuno parlare dei problemi della Campania. Sembra essere tornati a prima della Prima repubblica quando i cacicchi si riunivano a Roma e si distribuivano le candidature e le cariche, una Regione a te, un Comune all'altro senza parlare dei problemi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. De Luca non ha fatto espressamente riferimento alla questione del terzo mandato che lo riguarda, ma ha sottolineato che "si fanno chiacchiere, senza guardare ai fatti, a chi fa i fatti"

Caso Terra dei fuochi

"L'indagine della Corte europea è rivolta a quello che accaduto prima del 2013".Ha proseguito De Luca, parlando della sentenza della Corte di Strasburgo sulla terra dei fuochi. De Luca ha ricordato quanto è stato realizzato in questi anni in Campania: oggi "siamo ai due terzi dell'eliminazione delle ecoballe, stiamo ripulendo la regione". Ed è stata ridotta di due terzi la sanzione a carico della Campania. "Nella relazione viene riconosciuto l'intervento con lo studio Spes avviato nel 2015", ha proseguito "per dire che già allora si stava voltando pagina". De Luca ha invitato i cittadini a consultare il sito web della Regione per verificare quanto è stato fatto per l'ambiente, "un lavoro immenso".

Nuovi ospedali da Sessa Aurunca all'Irpinia

"Parte a febbraio il percorso per realizzare il nuovo ospedale di Sessa Aurunca". Ha poi spiegato De Luca. "Anche in Irpinia - per la sanità - sono previsti investimenti per 10 milioni di euro con interventi al pronto soccorso dell'ospedale 'Moscati" di Avellino: presidio che è in testa per la Pma con risultati "davvero positivi ed è motivo di grande gioia ed orgoglio". "L'ospedale di Ariano lo abbiamo completamente ristrutturato", ha detto ancora. Infine è stato inaugurato il cantiere del 'Ruggi' di Salerno. Ora parte il primo dei 10 grandi ospedali nuovi della Campania "e in tutta Italia non se ne sta realizzando neanche uno di queste dimensioni, in Campania ne abbiamo dieci". Per quanto riguarda le tecnologie la "Campania è la prima regione di Italia per la modernità per gli apparati tecnologici" "Ad aprile saremo la prima regione per le liste di attesa, già oggi siamo tra le prime tre", ha detto ricordando ancora che tantissime prestazioni sono erogate in meno di una settimana.