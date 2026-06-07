"Violenza sessuale in ufficio al Senato": denunciato Silvestro di Forza Italia Le accuse di una imprenditrice 52enne: il politico campano smentisce categoricamente

Un presunto caso di violenza sessuale che scuote la politica romana e napoletana. A denunciarla una donna di 52 anni, agente di commercio di vini di pregio, che si è rivolta alle forze dell’ordine.

Nel mirino il parlamentare Francesco Silvestro, di Forza Italia, di cui è anche segretario in provincia di Napoli.

L’esponente politico ha rispedito al mittente le accuse, ma intanto il caso – anticipato da Repubblica, sulle pagine nazionali del quotidiano – è diventato di dominio pubblico.

I fatti risalirebbero nel febbraio dello scorso anno nell’ufficio parlamentare al Senato di San Luigi Dei Francesi.

Silvestro conferma l’incontro – organizzato per una fornitura di vini di lusso per l’inaugurazione della sua villa a Capri – ma nega ogni approccio e soprattutto la violenza sessuale di cui la donna ha parlato nella denuncia. Da chiarire anche il ruolo di un carabiniere, sposato con una cugina del senatore, che avrebbe fatto da intermediario per far incontrare la 52enne con Silvestro.