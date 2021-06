Moschiano Bike Race e Test Event RDR Italia Factory, appuntamento domenica 6 Appuntamento ricco di contenuti con circa 200 iscritti.

Sfiorano appena i 200 gli iscritti alla Moschiano Bike Race e questo dato fa presagire un appuntamento ricco di contenuti agonistici e spettacolari per il 6 giugno, il gran giorno atteso da tanti appassionati e praticanti del fuoristrada in Campania per dare vita a una nuova stagione dedicata alle gare di fondo sotto il marchio di Giro della Campania Off Road.

Il percorso, in parte rivisto e modificato rispetto al 2004, è di 40 chilometri con 1500 metri di dislivello, la vetta più alta da superare è il Monte Pizzone a quota 1100 metri di altitudine. Il tracciato si snoda lungo i sentieri dei monti di Santa Cristina e Pizzone, nel comune di Moschiano, con fondo compatto e ottima tenuta anche in caso di pioggia. C’è la possibilità di iscriversi sul posto alla quota di 30 euro la mattina prima della partenza, fissata per le 9:30 a Piazza IV Novembre.

A dare un tocco di qualità all’evento organizzato dalla Mtb Adventure Moschiano il Test-Event della RDR Italia Factory con il suo atleta di punta Emanuele Crisi della categoria élite, che lancia l’invito a provare di persona una mountain bike su misura di un marchio interamente italiano, oltre ad assaporare l’esperienza unica di una bicicletta artigianale.

“Ho conosciuto l'organizzatore Gianluca Romano – spiega il reatino Emanuele Crisi classe 1994, fratello minore dell’ex biker Roberto – un anno e mezzo fa ai tempi della GalloMoto quando testavo le bici per loro conto. Siamo rimasti sempre in contatto e questa amicizia ci ha portato a condividere alcune esperienze legate al mondo della mountain bike e della tecnica. Rdr è un marchio di bici fatte a mano unico in Italia e per questo sono contento di essere stato invitato ad una manifestazione del genere. Sono convinto che nel Centro-Sud Italia siamo altrettanto bravi a ad organizzare le gare ma anche a proporre questi bike test per ampliare il nostro raggio d’azione sul piano promozionale”.

Sarai al via di questa prima edizione di Moschiano Bike Race? “Certamente – prosegue Crisi - perché ancora non è passata la voglia di correre e di fare fatica. La competizione ce l’ho ancora nel sangue e quando c'è un gara non perdo mai l’occasione di entrare in griglia con il numero sulla bici. Sono sicuro che verrà fuori una gara degna di nota e curata nei minimi particolari. Purtroppo avendo corso quasi sempre con squadre del Nord Italia, ho avuto poche occasioni di correre al Sud ma quelle poche volte sono sempre rimasto più che soddisfatto dei percorsi e dell'organizzazione. Le aspettative sono alte e spero di ripagarle con un bel risultato”.

Come riesci ad oggi a conciliare il ruolo di atleta con l’agonismo nelle gare? “È una cosa non semplice – continua Crisi - ma insieme a mio fratello maggiore Roberto che cura la mia preparazione atletica, al proprietario di Rdr Italia Vincenzo Jeantet e al mio team manager, abbiamo deciso di redigere un calendario più mirato con meno appuntamenti e con l’intento di centrarli senza dimenticare qualche gara a tappe che mi può dare la possibilità di fare dei bei risultati e di uscirne con una buona condizione. Mi aiuta molto avere al mio fianco mio fratello che non fa altro che rimodellare le settimane di allenamento in base agli impegni che ho a causa dei test event di Rdr. Credo che sia la formula giusta per una serenità mentale, per arrivare ad ottenere una buona forma fisica e, soprattutto, per portare a casa dei bei risultati”.