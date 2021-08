Serie C, è l'ora dei gironi e del calendario In arrivo un lunedì denso di appuntamenti, le campane attendono di conoscere avversari e cammino

Su il sipario. Il tanto atteso 9 agosto è arrivato. Domani, alle 11, si terrà il Consiglio Direttivo di Lega Pro per definire la composizione dei 3 gironi della Serie C formato 2021/2022. Preso atto del respingimento di tutti i ricorsi presentati al TAR; definite le aventi diritto a riammissioni e ripescaggi con il conseguente ritorno in Terza Serie nazionale di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena, in attesa del parere del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal Fano (in caso di semaforo rosso dentro la Pistoiese), è il momento di determinare chi farà parte dei gironi A, B e C. Il criterio scelto è quello della divisione geografica in nord, centro e sud. Un unico dubbio, da sciogliere nel raggruppamento meridionale: Monterosi o Olbia, ma c'è anche la Viterbese che si augura di essere inserita in extremis. Si vedrà. Alle 19 si procederà, invece, alla compilazione del calendario per il prossimo campionato. Nel girone C, dopo la retrocessione della Cavese e l'estromissione della Casertana, si presenteranno ai nastri di partenza quattro campane: Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris. Saranno, dunque, dodici i derby che infiammeranno di passione i tifosi in un'avvincente stagione che 696 TV OttoChannel seguirà con trasmissioni dedicate.