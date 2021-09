Europei: l'Italvolley di Chirichella e De Gennaro vola in finale con la Serbia Olanda superata per 3-1, ora c'è la sfida contro la bestia nera della squadra azzurra.

Missione compiuta. All’Europeo di Belgrado l’Italvolley femminile delle campane Chirichella e De Gennaro ha conquistato l’accesso in finale. Dopo il successo per 3-0 contro la Russia, è arrivata un’altra convincente vittoria sull’Olanda per 3-1. Match che le azzurre hanno condotto sempre in testa con buona personalità anche grazie alla grande pulizia della fase difensiva del libero di Massa di Somma Monica De Gennaro. Decisivo anche l’apporto della centrale napoletana Cristina Chirichella, autrice di dieci punti e di tante giocate utili che nel corso di questo Europeo l’hanno resa una delle giocatrici più importanti per coach Mazzanti. L’Italia è partita forte vincendo i primi due parziali per 25-19 e 25-17, poi c’è stata la risposta della squadra olandese, brava a non mollare e sfruttare qualche passaggio a vuoto delle azzurre, per riaprire i giochi col set vinto 25-16. Ma nel momento più importate l’Italia è tornata a giocare bene e ha chiuso la sfida imponendosi nel quarto set per 25-18.

“La vittoria di questa sera ci porta in finale dove ritroveremo la Serbia che è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in passato e contro la quale abbiamo perso gli appuntamenti più importanti” ha spiegato a fine gara coach Davide Mazzanti. “E’ bello essersi conquistati una finale a casa loro, in un palazzetto che domani sarà una bolgia. Sarà bello per tanti motivi perché è una finale che volevamo e di cui avevamo bisogno. Abbiamo bisogno di giocare una partita così importante e anche in un clima così perché, dopo tanto tempo, tornare a giocare una finale europea a casa delle Serbia, in mezzo a una bolgia infernale, sarà un’esperienza affascinante. Scenderemo in campo con il coraggio che abbiamo messo in queste ultime partite, avremo tanto rispetto perché spesso ci hanno fatto male, ma forse con una sensazione diversa di stargli davanti”. Oggi alle 20:00 appuntamento in finale con la Serbia padrona di casa e bestia nera dell’Italvolley per la conquista del titolo europeo.