Serie C, una domenica dal sapore di vecchi tempi per le 4 campane Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris in campo in contemporanea, alle 14,30: le ultime

Una domenica dal sapore di passato, con tutte le campane in campo in contemporanea, alle 14,30. In Serie C è il momento di giocare per la quinta giornata del girone C tra voglia di riscatto e confermarsi. Al “Partenio-Lombardi” l'Avellino, che ieri si è recato in pellegrinaggio a Montevergine, va a caccia del primo successo stagionale dopo quattro pareggi consecutivi. Carriero è pronto al rientro da un turno di squalifica. Ballottaggio Aloi – Bove: se giocherà il centrocampista spazio al 4-3-2-1, se toccherà ancora una volta al difensore il modulo di partenza sarà il 3-4-2-1. In programma anche un doppio incrocio pugliese – campano. Con la spinta di 350 tifosi azzurrostellati, la Paganese sfida il Bari capolista. Grassadonia punta al terzo risultato utile di fila, meglio ancora se dovesse coincidere con un colpaccio che varrebbe la terza vittoria consecutiva con tanto di aggancio ai biancorossi. Zeman contro Novellino è, invece, la sfida nella sfida allo “Zaccheria” dove Foggia e Juve Stabia si apprestano ad affrontarsi. Prima da titolare, tra le file delle vespe, per il bomber Evacuo. A chiudere il quadro dei match per i club regionali sarà la Turris di scena al “Razza” contro la Vibonese. Tridente Giannone, Santaniello, Leonetti per cancellare la sconfitta casalinga con il Picerno e dare continuità al blitz a Foggia nell'ultima partita disputata lontano dalle mura amiche, finora formato tabù, del “Liguori”.