Basket, Scafati va all'assalto di Fabriano. Quattro campane in campo in Serie B Ieri sconfitta casalinga di Pozzuoli contro Ragusa in uno degli anticipi del gruppo D: 61-73

Battere il fanalino di coda Fabriano per centrare l'ottava vittoria in nove partite e confermarsi in testa al gruppo rosso di Serie A2, magari in solitaria qualora San Severo dovesse riuscire a spuntarla a Ravenna: Scafati, che stamattina ha sciolto e scaldato in muscoli, in vista della gara in programma alle 18, al PalaMangano, non vuole più fermarsi dopo la battuta d'arresto a Forlì e l'immediato riscatto centrato a Chieti. Un concetto espresso e ribadito con forza nei giorni precedenti alla partita da coach Alessandro Rossi, tra le più liete sorprese di inizio stagione in casa Givova per la leadership che sta dimostrando. Riposa la Serie A, con Napoli che ha modo di tirare il fiato dopo il filotto di tre successi di fila inanellati. Nona giornata nel girone D di Serie B sono, invece, in programma Forio – Reggio Calabria (ore 16,30) e, alle 18, Agrigento – Sant'Antimo, Salerno – Bisceglie e Del. Fes. Avellino – Monopoli. Ieri, Pozzuoli ha ceduto il passo tra le mura amiche a Ragusa col finale di 61-73.