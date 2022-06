L'Italvolley di De Gennaro e Chirichella batte l'Olanda e attende la Cina Azzurre vittoriose per 3-0, oggi alle 15 sfida con le asiatiche. Mazzanti: "Vincere per il morale".

Seconda vittoria per l’Italvolley femminile nella Volleyball Nations League 2022. Dopo aver battuto il Belgio per 3-1 è arrivato un secco 3-0 contro l’Olanda in quella che è stata sicuramente la migliore partita delle tre disputate. Mazzanti fin dall’inizio ha dato fiducia alla campana Monica De Gennaro nel ruolo di libero, turno di riposo invece per Cristina Chirichella che si è accomodata in panchina Dopo aver iniziato da titolare contro Turchia e Belgio.

I set sono volati via veloci con i seguenti parziali 25-19; 25-15; 25-15. Vittoria che lancia l’Italia al secondo posto a quota sei punti con i Brasile ad una sola lunghezza dalla Serbia che comanda il girone la Pool 2 che si disputa ad Ankara in Turchia. Soddisfatto il CT Mazzanti che al termine della partita ha rilasciato le sue impressioni al sito federale. “Abbiamo disputato davvero un’ottima partita – ha dichiarato– con ordine e molto bene in fase break. Devo fare i complimenti alle ragazze che dopo la vittoria di ieri sul Belgio hanno giocato con grande maturità ed attenzione. Inoltre sono particolarmente felice della prestazione di Alice Degradi che dopo la prestazione non brillante di ieri oggi si è riscattata dimostrando il suo valore. In generale però tutte sono state molto brave ad eseguire quello che era il nostro piano partita. Domani chiudiamo con la Cina, avversaria forte come un po’ tutte nella VNL. L’obiettivo di questa prima pool era quello di vincerne almeno 2. Ci siamo riusciti ed ora è giusto e doveroso provare ad andare a prenderci la vittoria con la Cina che ci darebbe grande morale in vista della prossima pool”. Oggi si torna in campo alle 15:00, battere la Cina sarebbe molto importante.

Tabellino: ITALIA – OLANDA 3-0 (25-19; 25-15; 25-15)

ITALIA: Gennari 10, Lubian 9, Bosio 2, Degradi 13, Mazzaro 8, Nwakalor 17, De Gennaro (Libero), Fersino. N.e.: Bonifacio, Malinov, Chirichella, D’Odorico, Enweonwu e Perinelli. All. Mazzanti

OLANDA: Jasper 1, Timmerman 3, Dambrink 11, Knollema 4, Lohuis 4, Bongaerts 1, Schoot (Libero), Plak 4, Savelkovel 5, Van Aalen. N.e.: Baijens, Vos, De Zwart, Reesink. All. Selinger

Arbitri: Khattab (Egy) e Heckford (Eng)

Durata: 24’, 22’, 29’

Spettatori: 1100

Italia: a 3, bs 8, m 9, et 7.

Olanda: a 2, bs 4, m 5, et 11.

Risultati Pool 2 – Ankara (Turchia)

Prima giornata

Thailandia – Bulgaria 3-0 (25-20; 25-22; 25-20)

Turchia – Italia 3-0 (25-20; 25-19; 25-19)

Seconda giornata

Belgio – Serbia 1-3 (25-14; 16-25; 17-25; 22-25)

Cina – Olanda 3-1 (16-25; 25-22; 25-23; 25-23)

Terza giornata

Thailandia – Serbia 3-2 (25-23; 25-27; 25-20; 20-25; 15-12)

Bulgaria – Olanda 3-2 (25-15; 12-25; 19-25; 25-15; 15-7)

Belgio – Italia 3-1 (25-21; 19-25; 23-25; 20-25)

Quarta giornata

Serbia – Bulgaria 3-0 (26-24; 25-15; 26-24)

Italia – Olanda 3-0 (25-19; 25-15; 25-15)

Turchia – Cina (da disputare)

Risultati Pool 1 – Shreveport (USA)

Prima giornata

Germania – Brasile 1-3 (27-29; 25-23; 25-27; 21-25)

USA – Rep. Domenicana 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)

Seconda giornata

Polonia – Canada 3-1 (20-25; 25-22; 25-23; 25-20)

Corea del Sud – Giappone 0-3 (17-25; 16-25; 11-25)

Terza giornata

Brasile – Polonia 3-0 (25-23; 25-21; 25-22)

Germania – Giappone 2-3 (27-25; 25-23; 20-25; 22-25; 12-15)

Canada – Rep. Domenicana 3-0 (25-18; 25-15; 25-18)

Quarta giornata

Germania – Corea del Sud (da disputare)

Rep. Domenicana – Brasile (da disputare)

Usa – Canada (da disputare)

Classifica generale provvisoria

Serbia 7 pt (3 giocate), Brasile 6 punti (2 giocate), Italia 6 punti (3 giocate), Giappone 5 pt (2 giocate), Thailandia 2 pt (2 giocate), Usa 3 pt (1 giocata), Turchia 3 pt (1 giocata), Cina 3 pt (1 giocata), Canada 3 pt (2 giocate), Polonia 3 pt (2 giocate), Bulgaria 2 pt (3 giocate), Germania 1 pt (2 giocate), Olanda 1 pt (3 giocate), Belgio 0 pt (2 giocate), Rep. Domenicana 0 pt (2 giocate), Corea del Sud 0 pt (2 giocate).

Il calendario completo della Pool 2

Week 1 (Ankara, Turchia)

04 giugno: Thailandia – Belgio ore 12:00

04 giugno: Cina-Italia ore 15:00 (Sky Sport 1)

04 giugno: Bulgaria – Turchia ore 18:00

*Orari italiani