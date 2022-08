Tiro a volo, Europei: a Cipro ci sarà anche Silvana Stanco La tiratrice campana andrà a caccia delle prime carte olimpiche messe in palio per Parigi 2024.

Sarà Larnaca, sull’isola di Cipro, ad ospitare l’Europeo di tiro a volo 2022 dove l’Italia vuole e deve essere tra le grandi protagoniste. Squadra importante quella azzurra pronta a fare incetta di medaglie e provare a guadagnarsi le prime carte olimpiche che saranno messe in palio nelle finali individuali senior. Si gareggerà dal 25 agosto all’11 settembre e i nostri atleti sono molto motivati. Tra le convocate nella squadra di Trap c’è anche la campana Silvana Stanco, che a Parigi 2024 vuole esserci per tornare in finale e questa volta portare a casa una medaglia. L’esordio è previsto per giovedì 25 agosto con i primi allenamenti ufficiali, dal 26 invece si farà sul serio con i 75 piattelli della qualificazione.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP JUNIOR

Men: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

PROGRAMMA GARA

Giovedì 25 Agosto Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 26 Agosto Gara Trap M e F (75 piattelli)

Sabato 27 Agosto Gara Trap M e F (50 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Trap F

15:30 Semifinali e Finale Trap M

Domenica 28 Agosto Gara Mixed Team Trap

14:45 Medal Matches Mixed Team Trap

Lunedì 29 Agosto Gara Team Trap M e F

14:45 Medal Matches Team Trap F

15:55 Medal Matches Team Trap M

Martedì 30 Agosto Allenamenti Ufficiali Trap Junior

Mercoledì 31 Agosto Gara Trap Junior M e F (75 piattelli)

Giovedì 1 Settembre Gara Trap Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Trap Junior F

15:45 Semifinali e Finale Trap Junior M

Venerdì 2 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Gara Mixed Team Trap Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 3 Settembre Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Gara Team Trap Junior M e F

14:30 Medal Matches Team Trap Junior F

15:40 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 4 settembre Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:45 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Lunedì 5 Settembre Gara Mixed Team Skeet Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Martedì 6 Settembre Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre Gara Mixed Team Skeet

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).