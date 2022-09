ParaPowerlifting: Donato Telesca, titolo e record europeo “Combattiamo per vincere o moriamo", questo il commento del forte atleta azzurro.

Donato Telesca conquista il titolo di Campione Europeo nella categoria 80 kg, sollevando 205 kg, misura che gli permette di ritoccare il record Continentale da lui stesso precedentemente stabilito al WPPO St. Louis Parapan American Open Championship lo scorso luglio. Una gara strepitosa per l’atleta lucano entrato in gara con 195 kg, subito migliorati con 197. Nell’ultima prova, quella valida per l’oro, d’accordo con il suo tecnico Sandro Boraschi, Telesca tenta il tutto per tutto, cercando di migliorare i 200 kg sollevati negli USA solo pochi mesi fa: ecco quindi arrivare questi stratosferici 205 kg che gli regalano l’oro europeo e anche l’oro nella competizione open. Un risultato tra l’altro fondamentale in ottica olimpica, visto che pone Donato Telesca, allenato dall'irpino Di Rubbo, in 2° posizione nel ranking.

“Combattiamo per vincere o moriamo -ha commentato l'atleta azzurro Donato Telesca-. Questo è quello che ci siamo detti con Sandro Boraschi dopo esserci assicurati l’argento con i 197. Dopo due giorni con il virus intestinale non mi sarei mai aspettato di poter essere oggi in queste condizioni ma quando ero lì ho dato il tutto per tutto. È stata la gara più emozionante della mia vita, abbiamo fatto l’impossibile, nessuno si aspettava potessi essere così folle. Questa è stata la dimostrazione che in questa disciplina non bastano i muscoli, ma sono necessari testa e cuore per poter dare il 101% in occasioni difficili come questa. Ora abbiamo centrato l’obiettivo, per la gara e in prospettiva olimpica. Ora bisogna ‘solo’ migliorarsi”.

Sandro Boraschi: “È stata una gara divisa in due: la prima parte conservativa, viste le condizioni di Donato negli ultimi giorni poi ci siamo affidati alla sua pazzia! Usciti dal campo gara tutti i tecnici presenti ci aspettavano per farci i complimenti, credo sia stata una gara indimenticabile”.

Ottime le prestazioni degli altri Azzurri in gara agli Europei in corso a Tbilisi: ieri Emanuela Romano, nella categoria 50 kg, ha conquistato l’argento continentale e l’argento open sollevando 88 kg in seconda prova. Questa mattina invece Paolo Agosti, in gara nella categoria 54 kg, ha conquistato la medaglia di bronzo sia a livello continentale sia nella competizione open con 136 kg sollevati.

Domani sarà la volta di Andrea Quarto nella categoria 97 kg, mentre il Capitano, Matteo Cattini, salirà in panca nella categoria 72 kg nella giornata di mercoledì.