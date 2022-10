Rugby italiano in lutto, è scomparso l'ex presidente federale Gavazzi Alla guida della FIR dal 2012 al 2021 è scomparso oggi a Manerbio.

E’ un giorno triste per la palla ovale italiana. E’ scomparso oggi a 72 anni l’ex presidente federale Alfredo Gavazzi, in carica dal 2012 al 2021.

Immediato il cordoglio della FIR con il presidente federale Marzio Innocenti che ha disposto un minuto di silenzio da osservare nel fine settimana su tutti i campi d’Italia. Anche la Squadra Nazionale Femminile scenderà in campo nei quarti di finale della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2021” di sabato 29 ottobre ad Auckland con il lutto al braccio.

Inoltre Innocenti ricordato attraverso il sito federale il suo predecessore.

“Alfredo ci lascia oggi e personalmente, oltre che istituzionalmente, mi sento molto più solo. Con lui sono stati lunghi anni di contrapposizioni e di visioni diverse per il nostro rugby. Un confronto duro, aspro e non privo di colpi proibiti come deve essere tra due avanti di vecchia scuola. Quello che ci ha comunque uniti è il rugby e tutto quello che significa. Lui con l'infinito amore verso il suo Calvisano, io con quello altrettanto infinito per il Gioco. Un avversario molto migliore di tanti che nascondono le loro reali intenzioni, ad Alfredo se non piacevi te lo diceva in faccia e si comportava di conseguenza. Ha sacrificato per due mandati la sua vita per guidare il rugby italiano - ed oggi so quanto possa essere gravosa la carica di Presidente della Federazione Italiana Rugby- ma lo ha fatto, ne sono sicuro, al meglio delle sue capacità e delle sue convinzioni. Dopo la mia elezione riconobbi ad Alfredo l'onore delle armi, oggi il momento è molto più grave e voglio abbracciare Alfredo, la sua famiglia ed il suo Calvisano rappresentando idealmente tutto il rugby italiano che riconoscente lo ringrazia. Ciao Alfredo”.

Anche Peppe Calicchio a nome di tutto il rugby campano ha fatto arrivare il suo messaggio di vicinanza alla famiglia del compianto Alfredo Gavazzi.