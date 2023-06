Granfondo del Tanagro, ecco come iscriversi per l’ottava edizione La manifestazione ciclistica andrà in scena il 23 luglio.

La Granfondo del Tanagro ancora una volta all’altezza della sua splendida tradizione: quella del 23 luglio è l’ottava edizione intitolata alla memoria di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore.

Una manifestazione che è diventata una classica nel suo genere per il movimento ciclistico locale, soprattutto per merito degli organizzatori del Ciclo Team Tanagro che, con passione e sacrificio, ripropongono annualmente uno spettacolo di ottimo livello sia a livello agonistico che scenografico nel comprensorio della vallata del Tanagro.

Rispetto agli anni precedenti in cui il percorso abbracciava nove comuni, due regioni (Campania e Basilicata) e altrettante province (Salerno e Potenza), il tracciato ha cambiato look ed è stato più circoscritto nelle località di San Pietro al Tanagro (partenza e arrivo), San Marzano, Teggiano e San Rufo per un ampio circuito di 25,9 chilometri da ripetere 4 volte.

Le iscrizioni si sono aperte di recente e come portale di riferimento c’è Icron (Tempogara) dove aderire alle seguenti quote: 25 euro entro il 23 giugno, 30 euro entro il 17 luglio, 35 euro entro il 18 luglio, gratuita per le donne e 5 euro di sconto nelle quote sopra indicate per gli iscritti al circuito Giro dell’Arcobaleno. Link per iscriversi https://www.icron.it/newgo/#/evento/20232883