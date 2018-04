Lascia i figli piccoli a letto e scompare nel nulla: è giallo Mistero sull'allontanamento da casa di una donna

I figli a letto a dormire e della mamma nessuna traccia, scomparsa nel nulla. E' accaduto a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove dal mattino di ieri non si ha più alcuna notizia di una donna, Giuseppina, ha lasciato la casa dove vive e dove in quel momento stavano dormendo i suoi due figli. Non li ha svegliati ed è uscita, allontanandosi da casa. Sembrerebbe che avrebbe chiesto un passaggio in auto ad un conoscente e dalla frazione San Carlo, zona in cui è situata la sua casa, si sarebbe fatta accompagnare nel centro di Sessa Aurunca. Proprio in centro, nella mattinata di ieri, è stata vista per l'ultima volta, da allora non si hanno sue notizia: non è più stata vista e non ha mai fatto ritorno a casa. I familiari allarmati hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche ascoltando le persone che l'hanno vista per l'ultima volta.

Al momento della scomparsa Giuseppina indossava pantaloni neri, una maglia verde e portava una borsa. Allarmata la sorella ha anche scritto un appello attraverso i social network: “Mia sorella De Luca Giuseppina e scomparsa vi prego aiutatemi l ultima visualizzazione e stata ad Alife vi prego aiutatemi se qualcuno sa qualcosa o l avete vista chiamatemi su questo numero 3287763646 vi prego condividete”