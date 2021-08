"La nostra azienda è andata in fiamme, aiutateci", parte una raccolta fondi Accorato appello dopo disastroso rogo che ha interessato la Cida Srl, Caffè Aloia & Moka Moka Caffè

“Non ci sono parole per descrivere la devastazione negli occhi di tutti noi nel vedere i nostri sogni, quelli di una vita, in fumo, rasi al suolo in poche ore”.

Comincia così l'appello della famiglia, come amano definirsi, Cida Srl, Caffè Aloia & Moka Moka Caffè, nota azienda di torrefazione che produce cialde per il caffè a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, che purtroppo qualche giorno fa è andata distrutta dopo che un incendio è divampato all'interno dello stabilimento.

Ora dallo stabilimento lanciano un accorato appello e una raccolta fondi affinchè tutto possa ricominciare “insieme”.

“Cida srl è sempre stata una famiglia grazie a ciò che ci hanno insegnato ogni giorno i nostri capi, i due soci Marco Di Maggio e Daniele De Simone, a restare uniti, sempre e comunque, come una piccola, ma grande famiglia.

L’attenzione, la considerazione dedicata alle problematiche di ogni singolo dipendente e lo stimolo continuo grazie a formazione e allenamento ci hanno reso una squadra caparbia, capace di scavalcare tutti i muri del tempo.

Ciò ha portato CIDA ad una grande crescita e importanti investimenti in tecnologia all’avanguardia, che ci hanno permesso, in questi anni, di dare una maggiore qualità e attenzione a tutti i Clienti.

L’umiltà e la passione – scrivono ancora - ci hanno permesso di partire da zero, da semplici famiglie di operai, e diventare uno dei massimi esponenti tra le Torrefazioni Conto Terzi del Mezzogiorno, grazie soprattutto alla fiducia che ogni Nostro Cliente ci ha trasmesso.

Le lacrime per tanti sacrifici, passione e duro lavoro svolto negli ultimi anni con la forza del Team, sono tutto ciò che ci resta, la Nostra Azienda è totalmente rasa al suolo”.

Ed è per questo motivo che operai e imprenditori chiedono un aiuto. Lo fanno attraverso una raccolta fondi “perché i sogni vanno sempre difesi e meritano un posto speciale nella vita di tutti Noi!

Ringraziamo tutti per il supporto e i nostri clienti per la pazienza e la fiducia dimostratoci, il modo migliore per aiutarci e contribuire alla ricostruzione della Nostra azienda. La famiglia Cida, Caffè Aloia & Moka Moka Caffè”.

Chi volesse aiutare l'azienda distrutta lo può fare accedendo a questo link dal nome "Un caffè per ripartire" (CLICCA QUI)