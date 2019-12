Extracomunitario nudo minaccia tutti con un lungo tubo Brandiva un pezzo di pompa di plastica e colpiva le auto in sosta

Si è spogliato nudo, ha preso chissà dove un tubo di gomma e ha dato in escandescenza infastidento e minacciando tutti. E' accaduto a Marcianise: l'uomo, un extracomunitario, ha iniziato a girare per il paese completamente nudo, armato di un tubo di plastica che gli serviva per colpire le auto in sosta, ammaccandole e danneggiandole. Qualcuno dei residenti sul posto ha provato a fermarlo e a farlo calmare ma l'extracomunitario è scappato, finché è arrivata una volante dei vigili urbani. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a fermarlo. Hanno dovuto sottrarlo poi, con non poca fatica, anche alla folla inferocita che voleva scagliarsi addosso all'uomo: in particolare i proprietari delle auto danneggiate o chi era infastidito, per la presenza di bambinbi in particolare, del comportamento dell'uomo . Tuttavia sono riusciti a immobilizzarlo in attesa che arrivasse l'ambulanza del 118 e lo portasse all'ospedale di Marcianise. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato