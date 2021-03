Rifiuti a cielo aperto in spiaggia: scatta il sequestro Blitz dei carabinieri a Castel Volturno

Pneumatici, scarti di cantieri, ingombranti e persino amianto. Una spiaggia ridotta a deposito di rifiuti a cielo aperto. I carabinieri della stazione di Castel Volturno hanno sequestrato un lido in via Dante Alighieri. Insieme ai militari dell'arma il personale dell'ufficio urbanistica. L'area di circa 200 mq è stata recintata in attesa delle attività di rimozione e bonifica.