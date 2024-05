Si accascia al suolo in un parcheggio e muore: tragica fine di un 21enne Malore fulminante per un giovane nei pressi di un centro commerciale

Si è accasciato al suolo nel parcheggio di un supermercato senza più rialzarsi. E' la tragica fine di un giovane di soli 21 a Trentola Ducenta in provincia di Caserta.

La scena è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti nei pressi di un noto centro commerciale, dove sembrerebbe che il 21enne si era recato pochi istanti prima. Un malore improvviso non gli ha dato scampo. E' morto sul colpo.

Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza del 118, i sanitari hanno tentato di rianimarlo ma il suo cuore si è arreso per sempre. Sono giunti anche i carabinieri i quali hanno informato dell'accaduto la magistratura, per poi restituire la salma ai familiari trattandosi di un decesso per cause naturali.