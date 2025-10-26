Donna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco L'incidente nel pomeriggio di ieri

Una donna che stava facendo un'escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella frazione di Croce di Carinola, nel comune di Carinola: i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), dopo averla imbragata, l'hanno recuperata e affidata al personale del 118 che l'ha trasferita in ospedale.