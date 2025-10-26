Donna cade in dirupo per 10 metri, salvata da vigili fuoco

L'incidente nel pomeriggio di ieri

donna cade in dirupo per 10 metri salvata da vigili fuoco
Carinola.  

Una donna che stava facendo un'escursione su un sentiero nel casertano è stata salvata dai vigli del fuoco dopo essere precipitata per dieci metri in un dirupo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella frazione di Croce di Carinola, nel comune di Carinola: i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf), dopo averla imbragata, l'hanno recuperata e affidata al personale del 118 che l'ha trasferita in ospedale.

