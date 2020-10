Federica Pellegrini: "Anche mia mamma ha sintomi del Covid" "Domani farà il tampone". Le parole dell'atleta

"Anche mia madre ha i sintomi del Covid". Questo è il messaggio dell'atleta italiana Federica Pellegrini. "Questa mattina mi sono svegliata bene, non ho la febbre ma gusto e olfatto non li ho ripresi. Ci vorrà tanto tempo, ieri ho fatto una ecografia ai polmoni che è ok e ora sono un po' più rinquorata".

Queste le parole della Pellegrini nel suo videodiario dalla quarantena, dopo la sua positività al virus. La Pellegrini, inoltre, ha raccontato che la madre si sottoporrà al tampone domani, "che sarà quasi certamente positivo. Purtroppo questo virus si attacca con una facilità che non immaginavo. Vivendo poi insieme con mia madre è stato molto molto facile. Poverina mi dispiace un sacco", ha concluso.