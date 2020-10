Mattarella: ecco gli eroi del Coronavirus Il capo dello Stato conferisce onorificenze ai cittadini che si sono distinti durante l'emergenza

"Ci troviamo nuovamente di fronte a un momento difficile, sembra avvicinarsi una nuova fase di emergenza. Tutti siamo chiamati a contribuire a sconfiggere la pandemia e la diffusione del contagio del virus attraverso i comportamenti responsabili, con l'utilizzo delle mascherine e con il distanziamento sociale evitando, in questo modo, occasioni di contatto superflui". Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell'Ordine al Merito, conferite ai cittadini che si sono contraddistinti durante l'emergenza Coronavirus. Il capo dello Stato ha aggiunto: "Siamo tutti chiamati a fornire il nostro contributo per superare questa situazione complicata, in modo da evitare di ricadere nelle condizioni di marzo e aprile. Non vi sono interessi che possano essere tutelati se prima non prevale l'interesse generale per sconfiggere la pandemia”.