Coronavirus, Sala: "Il coprifuoco non è follia" Il sindaco di Milano sulla questione lockdown

"In questo momento c'è un'impennata di ricoveri in Lombardia, fatta eccezione per tre province: Bergamo, Brescia e Cremona. Perchè? Perchè c'è una sorta di immunità. Ma che prezzo hanno pagato? Nella mia testa, Milano non può pagare questo prezzo e per le sue dimensioni avrebbe un problema enorme". Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala questa mattina a Radio Deejay.

Il primo cittadino ha aggiunto: "Questa idea di chiudere la sera non è una follia nata in Lombardia, Parigi è in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese. Sono stato a Londra tre settimane fa e alle 22 i ristoranti chiudono, in Scozia e in Irlanda i pub e i ristoranti sono chiusi per dieci giorni. A Barcellona gli esercizi commerciali sono chiusi per 15 giorni. In sostanza, le grandi città hanno questo tipo di rischio".