Coronavirus: 16,079 contagi e 136 morti I dati in Italia crescono nelle ultime 24 ore

Crescono ancora i contagi in Italia nelle ultime 24 ore e toccano un nuovo record. Sono 16.079 i casi registrati, in aumento rispetto a ieri quando si erano contati 15.199 nuovi contagi. Leggero aumento dei decessi, sono 136 i morti, 9 in piu' rispetto a ieri. E' quanto riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. In leggera flessione i tamponi effettuati: 170.392 contro i 177.848 processati il giorno precedente. I casi totali dall'inizio della pandemia raggiungono quota 465.726. Sono 2.089 i guariti, mentre i ricoverati con sintomi sono 9.694 (+637): di questi 992 (+66) si trovano attualmente nelle terapie intensive. Le persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 158.616 (+13.157), mentre il numero degli attualmente positivi registra oggi il numero di 169.302. Le regioni con la maggiore crescita di positivi sono Lombardia (4.125), Piemonte (1.550) e Campania (1.541). (ITALPRESS)