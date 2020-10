Coronavirus, in Lombardia 4.125 contagi e 29 decessi I dati di oggi

Sono 4.125 i nuovi positivi con 35.715 tamponi effettuati, per una percentuale pari all'11,5. I dati di oggi. Tamponi effettuati 35.715, totale complessivo 2.610.718; nuovi casi positivi 4.125 (di cui 202 'debolmente positivi' e 29 a seguito di test sierologico); guariti/dimessi totale complessivo 88.059 (+468), di cui 2.261 dimessi e 85.798 guariti; in terapia intensiva 156 (+22); ricoverati non in terapia intensiva 1.695 (+174); decessi totale complessivo 17.152 (+29). I nuovi casi per provincia: Milano 2.031, di cui 917 a Milano citta'; Bergamo 129; Brescia 194; Como 328; Cremona 70; Lecco 70; Lodi 79; Mantova 83; Monza e Brianza 298; Pavia 167; Sondrio 95; Varese 393. (ITALPRESS).