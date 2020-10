Fofi: "Bene affidare tamponi rapidi anche ai farmacisti La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani soddisfatta della decisione

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani accoglie "con soddisfazione la notizia che in tempi brevi sara' possibile effettuare i tamponi rapidi antigenici nelle farmacie, nell'ambito di una sperimentazione nazionale". La Federazione, tra le altre proposte avanzate per migliorare l'assistenza ai cittadini, aveva chiesto gia' alla fine dell'estate, in vista della ripresa della didattica in presenza, che i farmacisti fossero coinvolti nelle campagne di screening del personale e della popolazione scolastica (allora attraverso i test sierologici) cosi' come e' stato fatto nella Provincia autonoma di Bolzano e poi in Emilia Romagna. "I farmacisti si sono sempre resi disponibili a fare tutto quanto necessario per collaborare al contrasto della pandemia forti della loro professionalita' e della capillarita' dei loro presidi, e anche durante il lockdown non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla collettivita'. La Fofi ringrazia il ministro della Salute Roberto Speranza per questa decisione, che senz'altro contribuira' a potenziare la risposta sul territorio alla pandemia". (ITALPRESS).