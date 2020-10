Pregliasco: Coprifuoco insufficiente, lockdown aleggia Così commenta il direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano

"Non credo che questo coprifuoco notturno sia sufficiente, la sua azione la vedremo nelle prossime settimane.Dobbiamo dire che la situazione attuale non e' di emergenza ma e' la prospettiva a preoccupare. E' giusto fare questa sterzata, che e' un primo giro di vite, credo pero' che in futuro bisognera' farne altri due o tre". Lo dice a Rai Radio1, su Un Giorno da Pecora, il direttore sanitario Irccs dell'ospedale Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco. "Il pericolo del lockdown aleggia, basta vedere le altre nazioni, come la Polonia. D'altra parte la Merkel lo ha detto in modo brutale, 'state a casa'". Ricciardi ha ipotizzato un possibile lockdown a Milano, Roma e Napoli. Secondo lei e' possibile? "In questa fase possiamo farne a meno, ribadendo il concetto che ogni contatto e' un rischio". (ITALPRESS)