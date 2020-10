Tamponi in farmacia, Federfarma pronta a collaborare Anche la Federazione Nazionale accoglie la decisione preannunciata dal Ministro Speranza

La possibilita' di effettuare i tamponi rapidi in farmacia, preannunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza, costituisce un'importante opportunita' per i cittadini e per il Servizio sanitario nazionale, in quanto consente di snellire le procedure di tracciamento dei contagi in questa fase molto delicata. Lo dichiara Federfarma, la Federazione nazionale che rappresenta oltre 18.000 farmacie, esprimendo apprezzamento per le parole del ministro. "Accogliamo le dichiarazioni del ministro Speranza con la consueta disponibilita' e spirito di servizio e siamo pronti fin da subito ad avviare un confronto con le autorita' sanitarie per definire in brevissimo tempo un protocollo che consenta di svolgere tale attivita' in farmacia, garantendo la massima sicurezza dei cittadini e dei farmacisti", dichiara Marco Cossolo, presidente di Federfarma. (ITALPRESS)