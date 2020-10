Sciopero 22 e 23 ottobre: garantite frecce e fasce pendolari Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21 di giovedi' 22 ottobre alle ore 21 di venerdi' 23 ottobre - in adesione a uno sciopero generale. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalita' dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Garantiti tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. (ITALPRESS).