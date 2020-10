Toti: Se misure non funzionano vedremo ulteriori chiusure Così il presidente della Regione Liguria in merito ai nuovi numeri sui contagi

"Se dovessimo riscontrare ulteriori difficolta' e le misure prese non dovessero funzionare, certamente potremmo immaginare anche noi situazioni di ulteriore chiusura, in tutto o in parte, lo vedremo". Cosi' il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa ha commentato l'ipotesi di un lockdown per la citta' di Genova, che secondo le indiscrezioni di stampa circolate oggi sarebbe nella lente del governo per ulteriori provvedimenti restrittivi.

Le nuove misure potrebbero essere prese d'intesa con l'Esecutivo. "Domani e' possibile che ci sia un nuovo round negoziale, di confronto col governo. Vedremo - ha aggiunto - cosa verra' proposto. Mi pare che il presidente del Consiglio abbia piu' volte detto che il 'modello Liguria', le attivita' mirate fatte prima sulla Spezia e poi su Genova, sono il metodo di risposta. Se ci saranno parametri condivisi col governo da cui partire per applicare quelle misure a determinate aree ben venga. Al momento direi che non prevediamo nelle prossime ore nulla di simile, ci aspettiamo un confronto col governo sulla situazione generale, poi prenderemo ulteriori decisioni. Sul lockdown generalizzato del Paese io resto, nonostante la situazione complessa, molto perplesso, perche' anche la nostra economia e' molto in difficolta'", ha concluso Toti. (ITALPRESS)