Maltempo, Dadone: Stato emergenza per Liguria e Piemonte "Siamo di fronte a un primo tangibile segno di attenzione del Governo"

"Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre scorsi". A renderlo noto il ministro alla Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, a margine del Consiglio dei ministri. Nel corso del Cdm, durato poco piu' di un'ora, e' stato dato il via libera allo stanziamento dei fondi per le aree colpite dal maltempo.

"Lo stanziamento - chiarisce in una nota la ministra - al momento pari a 15 milioni per il Piemonte, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ma si tratta solo di una prima tranche in attesa che venga completata dall'autorita' regionale la ricognizione analitica di dettaglio delle ulteriori esigenze. Siamo di fronte a un primo, tangibile segno di attenzione del Governo dopo quelle tremende giornate che hanno lasciato sui nostri territori danni spaventosi. Presto impegneremo altre risorse per soddisfare le necessita' e sostenere la ricostruzione delle zone colpite". (ITALPRESS)