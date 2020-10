Coronavirus, Zampa: Impossibile lockdown nazionale "Dobbiamo convivere con questo virus per molti mesi ancora"

"In questo momento dobbiamo immaginare di dover convivere con questo virus molti mesi ancora. Questo ci serve a comprendere come sia impossibile tornare a un lockdown generalizzato e nazionale. Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa, perche' la situazione e' del tutto diversa rispetto a marzo". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a InBlu Radio. "Si sta facendo - ha spiegato Zampa - un'enorme quantita' di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a 170-180 mila al giorno e arriveremo oltre i 200 mila. In questo momento mi risultano acquistati 10 milioni di tamponi tra il bando che ha chiuso il Veneto che era capofila per varie Regioni e i 5 milioni di tamponi acquistati dal commissario Arcuri. In queste ore stiamo poi definendo l'accordo con i medici di base e ci sara' la liberalizzazione nelle farmacie. Sono certa - ha concluso Zampa - che la scuola si riesce a tenerla aperta. Anche li' serve uno sforzo. I giovani delle superiori ad esempio non si capisce perche' non possano entrare a turni magari nel pomeriggio o nella tarda mattinata per evitare che sui trasporti salgano tutti insieme".(ITALPRESS)