Covdi19: Esercito avvia operazione tamponi drive in a Roma Da questa mattina attiva la postazione

Da questa mattina, alla Cecchignola in via dei Bersaglieri, a Roma, e' attiva la prima postazione messa a disposizione dall'Esercito Italiano. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'Esercito, sottolineando in una nota che circa 1.400 unita', distribuite in 200 team e in grado di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno, saranno operative a partire dal prossimo fine settimana. E' questo il contributo dell'Operazione "Igea", condotta da team interforze composti da personale dell'Esercito e delle altre Forze armate, che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale per incrementare la capacita' giornaliera del Paese di effettuare tamponi.

In particolare, da questa mattina, in via dei Bersaglieri alla Cecchignola, e' attiva la prima postazione messa a disposizione dall'Esercito Italiano per effettuare i tamponi orofaringei di ricerca del nuovo coronavirus in modalita' "Drive through": si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura.

Tale assetto, allestito e gestito dal Comando Logistico dell'Esercito, prevede un dispositivo in cui saranno impiegati medici e infermieri del Policlinico Militare di Roma "Celio" e del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con il supporto logistico del personale dell'8° Reggimento Trasporti "Casilina", operera' anche in sinergia con le Autorita' Sanitarie della Regione Lazio, che interverranno, nei prossimi giorni, con propri sanitari.

L'area del "Drive through" e' stata concepita con molteplici snodi interni affinche' possa contenere circa 400 autovetture senza condizionare la viabilita' esterna. Il dispositivo dell'Esercito sara' operativo tutti i giorni (festivi compresi) e consentira' un notevole incremento per l'attivita' di tracciamento della circolazione del virus.

L'Esercito e' in campo dall'inizio di questa emergenza epidemiologica e ha messo a disposizione, sin da subito, tutte le capacita' e i mezzi necessari per la gestione e il contenimento del virus. Anche in questa fase, gli uomini e le donne della Forza Armata continueranno a operare al servizio dei cittadini. (ITALPRESS).