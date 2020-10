Coronavirus, Zaia: Solo 0,12% degli studenti veneti positivo "Su 707.814 studenti veneti, abbiamo avuto 835 casi positivi"

"Su 707.814 studenti veneti, abbiamo avuto 835 casi positivi di Coronavirus, lo 0,12%. Per quanto riguarda invece gli operatori scolastici, sono 167 positivi su 95mila, pari allo 0,17%. Gli studenti in quarantena in questo momento sono 6.551 e 1.292 operatori scolastici". Lo ha detto il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, intervenendo nel quotidiano punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera. (ITALPRESS).