Inps: Erogate 98% di prestazioni cig a 3,45 mln di lavoratori Su circa 13 milioni di prestazioni gestite dall'Istituto tra maggio e il 19 ottobre

L'Inps rende noti i dati aggiornati relativamente ai pagamenti di cassa integrazione aggiornati al 19 ottobre. Su circa 13 milioni di prestazioni gestite dall'Istituto tra maggio e il 19 ottobre, il numero di integrazioni salariali erogate direttamente dall'Inps e' di 12.822.566, ovvero il 98%.

Sulla base di domande regolarmente presentate, hanno ricevuto pagamenti Cig 3.455.002 lavoratori, su 3.472.136. Sono in attesa di essere pagati 17.134 lavoratori, ovvero lo 0,4% (297.645 prestazioni, pari al 2% del totale delle domande pervenute) di cui 11.412 sono lavoratori che devono ricevere pagamenti su richieste pervenute tra maggio e settembre, 5.722 coloro le cui prime richieste di Cig sono giunte a ottobre.

Un'apposita task force creata in direzione centrale Inps e' attualmente dedicata alla risoluzione dei problemi che riguardano queste posizioni che presentano in molti casi problemi, errori, ricicli come: iban/codice fiscale/problemi inerenti il numero di settimane richieste. In questi casi e' stata avviata un'interlocuzione con le aziende. Per quanto riguarda altri 8 milioni di prestazioni CIG, riferite ad altri 3 milioni di lavoratori, sono anticipate dalle aziende e garantite a conguaglio dall'Istituto. (ITALPRESS).