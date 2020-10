Pellegrini: Non ho più sintomi, solo un po' di raffreddore Nono giorno di quarantena per la campionessa di nuoto

Nono giorno di quarantena per Federica Pellegrini. A raccontarlo e' sempre la fuoriclasse azzurra del nuoto nel suo video diario su Instagram. "Sta ormai scadendo il termine, sono super ansiosa perche' spero vivamente che non ci sia una seconda positivita', speriamo bene dai - dice la 'Divina' ai suoi follower, in attesa del prossimo tampone che fara' lunedi' - Non ho piu' sintomi, solo un po' di raffreddore ma penso sia un normale strascico, ho appena finito di fare la doccia e adesso mi vado ad asciugare i capelli". Cosi' si e' congedata l'olimpionica veneta; nessun aggiornamento circa le condizioni di salute della mamma Cinzia. (ITALPRESS)