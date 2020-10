Mattarella: Evitare che effetti aumentino disuguaglianze "Autonomie irrinunciabili ma con unità e coesione"

"Un rischio che non possiamo correre e' che alle disuguaglianze tra territori esistenti nel nostro Paese si aggiungano quelle derivanti da effetti della pandemia". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti Montani, Marco Bussone, in occasione del congresso e dell'assemblea nazionale dell'Uncem. "Anche guardando al di la' dell'emergenza - aggiunge - ogni progetto di ripartenza e di crescita sostenibile passa inevitabilmente per la capacita' di ogni istituzione di innovare e di intraprendere percorsi virtuosi e, al tempo stesso, per la capacita' del sistema di offrire opportunita' a chi oggi ne ha meno, di intervenire sugli squilibri ambientali e le sperequazioni territoriali".

"Le autonomie ai vari livelli sono irrinunciabili perche' espressive del valore di liberta' proprio alle comunita' con profonde radici. Tutte le articolazioni dell'ordinamento democratico, per servire il benessere della societa' e lo sviluppo dei territori, sanno di dover operare sempre con spirito di unita' e di coesione, consapevoli dei tanti interessi comuni". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del congresso e dell'assemblea nazionale dell'Uncem. (ITALPRESS).