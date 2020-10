Cercasi piazzaiolo a piedi nudi in resort lusso alle Maldive Ecco i requisiti

Soneva Fushi, il celebre resort maldiviano, dopo un bibliotecario a piedi nudi, cerca un pizzaiolo a piedi nudi. E, ovviamente, lo cerca in Italia. Il pizzaiolo dovrebbe lavorare in uno dei ristoranti di Soneva, il Mihiree Mithaa, e dovrebbe anche insegnare, agli ospiti che lo desiderino, come preparare una pizza. Un compito "stimolante" in un angolo di Paradiso.

Dovrebbe essere in grado di produrre pizze tradizionali e innovative e di ottenere la massima soddisfazione degli ospiti.

Requisiti: Esperienza da pizzaiolo per 4-5 anni, familiarita' con il forno in mattoni e pietra, conoscere gli standard HACCP, esperienza di lavoro con diverse nazionalita', Flessibilita' nel lavoro a turni, anche serali.

Responsabilita': Preparare l'impasto, la salsa e i condimenti per tutti i ristoranti, compresa la pizzeria ospitante, insegnare agli ospiti a raggiungere lo standard richiesto con ricette standard, fare le pizze durante il pranzo a buffet nel nostro forno a legna al Mihiree Mithaa, se necessario fare le pizze nel forno a gas all'Out of the Blue, supervisionare e fare pizze presso la pizzeria ospitante e Malafaiy (ristorante ospitante), raccomandare le ricette adatte per i menu a' la carte, fare ricette Vegan e senza glutine, se richiesto, ridurre al minimo gli sprechi e ottimizzare i costi mantenendo gli standard. (ITALPRESS).