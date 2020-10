Bozza dpcm, sospesi i concorsi e i viaggi d'istruzione Stop anche a visite guidate

Fra le nuove misure per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, secondo quanto prevede la bozza del nuovo dpcm, e' prevista la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e di quelli per il personale della protezione civile. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.