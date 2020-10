Testo dpcm non e' ancora chiuso, possibile firma domani Potrebbe slittare conferenza stampa di Conte in programma stasera

Ancora nessuna certezza su quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, firmera' il nuovo dpcm. Il testo, secondo quanto di apprende, non sarebbe ancora chiuso visto che la riunione fra governo ed enti locali e' ancora in corso e dunque sono possibili ancora ulteriori modifiche. La firma del nuovo provvedimento, contenente le misure di contenimento per questa nuova fase dell'epidemia, potrebbe dunque slittare a domani ma alcune fonti non escludono la possibilita' che vengano accorciati i tempi. Di conseguenza potrebbe essere rinviata anche la conferenza stampa del presidente Conte prevista per questa sera.