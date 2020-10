Dpcm: confermata chiusura ristoranti alle 18 Nelle prossime ore sarà illustrata la nuova stretta. Stop a cinema, palestre, teatri

Chiusura ristoranti alle 18 sì, chiusura alle 18 no. Su questo si è consumato lo scontro tra governo e regioni per il prossimo dpcm. Attesa per oggi la conferenza stampa del premier conte che illustrerà le misure del prossimo Dpm. Da quel che trapela resterebbe confermata la chiusura di teatri, sale da concerto, cinema, palestre e piscine: la durata dei blocchi dovrebbe essere di circa un mese, fino al 24 novembre. L'ultimo orientamento sembra quello di voler andare avanti con la misura che obbliga la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 nei giorni feriali. Al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia il governo, a quanto si apprende, non cambia linea su una delle misure del Dpcm in dirittura di arrivo piu' contestate dalle Regioni. Possibile che il governo consenta ai ristoranti di restare aperti la domenica a pranzo.