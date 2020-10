Giornalisti minacciati in Sicilia, "Garantire sicurezza" La solidarietà del coordinamento Usigrai

Insultati e minacciati per aver fatto il loro lavoro, ovvero raccontare la protesta dei ristoratori di Palermo.

Il Coordinamento Usigrai dei CdR della TgR Rai esprime solidarieta' e vicinanza alla collega Raffaella Cosentino della Tgr Sicilia e all'operatore che era con lei, aggrediti da tre uomini che, al termine della manifestazione, si sono avvicinati - senza indossare la mascherina - urlando frasi irripetibili, tanto che giornalista e operatore sono stati costretti ad allontarsi. "Un episodio gravissimo, ulteriormente aggravato dal fatto che nessuno dei numerosi presenti sia intervenuto per difendere la collega. Che nessuno pensi di poter intimorire o peggio aggredire - peraltro con motivazioni pretestuose, come l'accusa di fare di fare terrorismo sul Coronavirus - gli operatori dell'informazione.

Chiediamo alla Ministra dell'Interno Lamorgese che dia precise disposizioni ai Prefetti affinche' sia garantita la sicurezza di giornalisti, telecineoperatori e fotografi". Cosi' il Coordinamento Usigrai dei CdR della TgR Rai (ITALPRESS)