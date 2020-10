Conte: "Rispettare regole per festività con serenità" Confermata la cassa integrazione, pronti gli indennizzi per chi sarà penalizzato

"L'Italia nei momenti piu' difficili riesce a dimostrare coesione. Se nel mese di novembre riusciremo a rispettare le regole, riusciremo ad allentare le misure e affrontare dicembre e festivita' natalizie con maggiore serenita'. Ricordo che la Commissione Europea ha stipulato contratti che prevedono a dicembre le prime dosi di vaccino". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm.

Non abbiamo introdotto un coprifuoco, e' una parola che non amiamo ma raccomandiamo di spostarsi solo per motivi di lavoro, di studio, di necessita' e di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare". ha detto il Premier Conte.

"Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendermi un impegno. Sono gia' pronti gli indennizzi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. I ristori arriveranno direttamente sui conti correnti dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate".

"Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, solo in questo modo riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Cio' significa garantire cure e ricoveri adeguati a tutti i cittadini e scongiurare un secondo lockdown generalizzato: il Paese non puo' piu' permetterselo. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm. (ITALPRESS).