SOS Terra Onlus, educazione ambientale a partire da scuola "Il cambiamento culturale deve avvenire proprio dalla scuola primaria"

"Le buone pratiche sono fondamentali, il passaggio culturale e' in atto, ognuno di noi sa che non deve utilizzare plastiche monouso, che non deve gettare mozziconi nell'ambiente perche' queste cose ci mettono anni a dissolversi e causano una grossa problematica all'ambiente marino. Il cambiamento culturale deve avvenire proprio dalla scuola primaria, bisogna fare quella vera educazione ambientale di cui si parla sempre ma in realta' non si fa, si deve partire con una materia seria, delle ore dedicate con varie sfaccettature, e dare avvio a quella mentalita' che ci permette un passaggio all'economia circolare". Lo ha detto Chiara Bruni, Vicepresidente SOS Terra Onlus, intervenendo all'evento "Natura 2000 +20: le best practice del mare. A 12 anni dal D.M. 184/2007" promosso da Fondazione UniVerde, Marevivo, LIPU - Birdlife Italia, SOS Terra Onlus con la main partnership di Renexia e in collaborazione con TeleAmbiente, Agenzia di Stampa Italpress, Comin & Partners, Castalia, Marnavi. (ITALPRESS).