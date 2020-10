Omicidio Willy,Conte:Violenza si combatte con studio e cultura Le parole del Premier durante la cerimonia in onore di Willy Monteito Duarte

"Quando e' successo questo tragico evento io stesso sono intervenuto a sottolineare come una vicenda di cosi' efferata violenza non dovesse essere sottovalutata e minimizzata. E' una violenza che purtroppo possiamo assumere come emblematica e chiama tutti a una assunzione di responsabilita' collettiva. Per evitare che si ripeta un caso come quello di Willy dobbiamo impegnarci tutti quotidianamente. Dobbiamo scardinare la violenza per evitare che non ci siano conseguenze come quelle di Willy dobbiamo fare in modo che la violenza non risulti attrattiva, il modo migliore e' studiare, solo adeguati strumenti culturali prevengono l'attrattivita' della violenza". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteito Duarte. "La mitologia della violenza la si contrasta con lo studio, la cultura ci riscatta da queste bassezze morali", ha aggiunto.