Covid-19, Sala: "Il trend dei contagi è preoccupante" Il sindaco di Milano: "Il cammino sarà lungo e difficile"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in video collegamento con il Consiglio comunale è intervenuto sull'emergenza sanitaria che pervade il capoluogo lombardo. Il primo cittadino ha dichiarato: "Il cammino sarà ancora lungo e difficile, per molti versi inedito, soprattutto per quanto riguarda i nostri stili di vita e le rinunce alla nostra libertà. Questa ripresa del virus ci fa capire che non si è trattato di un episodio isolato". Attualmente a Milano il numero dei ricoveri in terapia intensiva è inferiore rispetto alla prima ondata avuta nella primavera scorsa, ma l'andamento del trend dei contagi continua a preoccupare.