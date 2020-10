Landini: Chiediamo reiterazione Cig e blocco licenziamenti La richiesta del segretario generale Cgil pronto a incontrare il Governo

"Domani incontreremo il Governo e chiederemo la reiterazione della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti per altre 18 settimane. Questo e' un punto importante per superare l'inverno tutelando il lavoro". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, insiste nella richiesta di protezione e inclusione dei lavoratori nel pieno della seconda ondata dell'emergenza Coronavirus. "Tornare indietro alla condizione precedente alla pandemia, non sarebbe un vantaggio. La situazione non andava bene gia' prima e i problemi di oggi sono l'emersione di difficolta' gia' presenti nel recente passato", ha aggiunto. Per la Cgil "il mercato da solo non e' in grado di affrontare la complessita' dei problemi, ci vuole l'intervento pubblico. Inoltre e' necessario i diritto alla salute e alla sanita' pubblica dalla culla alla tomba. Sono necessarie infrastrutture sia materiali che digitali. E un lavoro sostenibile e non precario. Non dimentichiamo poi le riforme strutturali come quella fiscale e quella industriale che deve rimettere al centro i settori strategici con il sostegno alle imprese e la costruzione di filiere".

Landini ha poi accennato alla questione scolastica: "Occorre dare risorse per la scuola, la formazione e l'istruzione". Il leader della Cgil non ha poi risparmiato delle frecciate rivolte al Governo e alle Regioni rispetto allo scoppio della seconda ondata e al Mes: "C'e' qualcosa che non ha funzionato. I tracciamenti sul sistema sanitario non stanno andando. Sul Mes siamo favorevoli ma dobbiamo metterci in testa che si tratta di un prestito che bisognera' restituire". (ITALPRESS).