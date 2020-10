Raggi: Aperto spazio Casa tra noi per senza fissa dimora Un luogo per ospitare senza fissa dimora positivi al Covid19 e che devono stare in quarantena

"Per sostenere le persone senza dimora positive al Covid-19 che devono stare in quarantena, e' stato aperto a Roma un nuovo spazio nella residenza "Casa tra noi". Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Sono gia' 27 gli ospiti che stanno usufruendo di questo importante servizio - prosegue il post -. La struttura potra' accogliere fino a 50 persone, che saranno seguite e accompagnate durante il periodo di isolamento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sottoscrizione del protocollo tra Roma Capitale, IFO - Regina Elena e San Gallicano e Istituto di Medicina Solidale". "In un momento - conclude la Raggi - particolarmente delicato per chi vive in condizioni di estrema fragilita', puntiamo a offrire in rete una risposta socio-sanitaria sempre piu' efficace, informazioni e strumenti di prevenzione. Nessuno deve rimanere indietro". (ITALPRESS).