Covid-19, domani ristoratori in piazza In ventiquattro piazze italiane manifestazione pacifica contro l'ultimo Dpcm

Domani alle 11.30 in ventiquattro piazze italiane, gli imprenditori dei pubblici esercizi si danno appuntamento per manifestare contro le ulteriore resitrizioni dell'ultimo Dpcm. Manifestazione pacifica e nel pieno rispetto delle regole, per ribadire l'enorme valore economico e sociale delle proprie attività e chiarire una volta per tutte che non esiste connessione tra la frequentazione dei pubblici esercizi e la diffusione dei contagi Covid. Il presidente della Fipe-Confcommercio dichiara: "Scendiamo in piazza per evitare che passi il messaggio che i pubblici esercizi abbiano un ruolo nella diffusione del contagio. Non esiste alcuna connessione tra quest'ultimo e l'apertura dei locali, anche perché gli operatori del settore rispettano seriamente i protocolli sanitari imposti e validati dal Cts e dall'Inail. Il settore rischia il suo futuro".

Il Governo ha confermato l'impegno di dare un contributo immediato a molte delle misure richieste, come gli interventi sulle locazioni e la cancellazione delle scadenze fiscali.