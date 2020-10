Dl Ristoro: istituito fondo per le associazioni sportive E' quanto prevede il dl Ristoro licenziato dal consiglio dei ministri

Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Societa' Sportive Dilettantistiche". E' quanto prevede il dl Ristoro licenziato dal consiglio dei ministri. Il finanziamento del Fondo e' determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 ed e' destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attivita' istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attivita' sportive. (ITALPRESS)