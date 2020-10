Dl Ristori: prorogata di sei settimana la cassa integrazione Devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane. E' quanto prevede il decreto Ristoro licenziato dal consiglio dei ministri. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19.

(ITALPRESS).