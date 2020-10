Dl Ristoro, Conte: "Contributi già da metà novembre" Indennità per i lavoratori del turismo, stop a rata Imu e credito d'importa per affitti

"Confidiamo che già a metà novembre chi aveva già aderito al primo contributo del decreto Rilancio potrà avere i fondi direttamente sul conto corrente, quindi tutti gli altri". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul decreto Ristori.

"I contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul conto corrente con bonifico delle Agenzie dell'entrate. Arriveranno in automatico a meta' novembre a chi aveva gia' aderito alla prima edizione del contributo. Un piccolo bar potra' avere fino 13 mila , un grande ristorante potra' ottenere fino a 26 mila euro". A dirlo il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del Dl Ristori.

"Oltre al ristoro a fondo perduto le categorie potranno ricevere altri aiuti. Un credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre, e dicembre, la sospensione della seconda rata dell'Imu, un'indennita' specifica di 1000 euro per i lavoratori del turismo, un fondo di 100 milioni per il settore del turismo e cancelliamo la rata di novembre per i contributi per i lavoratori" ha aggiunto.

"Avevamo promesso misure rapide e cosi' sara', l'obiettivo e' pero' mettere in sicurezza il Paese. Le scelte possono essere criticate, e' giusto che le scelte del governo, siamo in democrazia, siano sottoposti a sindacato, ma non abbiamo operato scelte indiscriminate, per noi non ci sono operatori economici di serie A e serie B". A dirlo Giuseppe Conte. "Per evitare che la curva ci sfugga - ha proseguito - e' importante ridurre le principali occasioni di socialita', solo in questo modo decongestioneremo i mezzi pubblici, bisogna evitare assembramenti e diradare le occasioni di contatto, e alleggerire il lavoro di tracciamento dei positivi".

Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in salita le persone vadano in giro, vadano in palestra e al ristorante senza timore. Abbiamo buone chance di affrontare dicembre con serenita', in caso contrario ci ritroveremo alla necessita' di operare un lockdown generalizzato. Uno scenario che dobbiamo scongiurare. Sono misure per proteggere il nostro comparto economico". Cosi' il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.

